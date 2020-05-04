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В Сети появились фото новой домашней формы «Манчестер Сити»
Sports.ru
  • Sports.ru
Портал FootyHeadlines опубликовал фотографии новой домашней формы «Манчестер Сити» на сезон-2020/21.Комплект бренда Puma исполнен в традиционном голубом цвете с рисунком, вдохновленным мозаикой по всему Манчестеру, включающей изображения таких икон, как Vimto, Factory Records, Oasis, Rolls Royce, The Sex Pistols и Colin Bell.Также недавно появились фото новой формы мадридского "Атлетико".В источнике
Подробнее о событии
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Puma слила в сеть фото домашней формы «Манчестер Сити» на следующий сезон

Sport24.ru вчера в 23:51 
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Фото формы «Манчестер Сити» на следующий сезон появилось в интернете

Спорт-Экспресс вчера в 20:45
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Появились фото новой формы «Манчестер Сити»

Бомбардир.ру вчера в 17:45
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