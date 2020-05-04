В Сети появились фото новой домашней формы «Манчестер Сити»

Портал FootyHeadlines опубликовал фотографии новой домашней формы «Манчестер Сити» на сезон-2020/21.Комплект бренда Puma исполнен в традиционном голубом цвете с рисунком, вдохновленным мозаикой по всему Манчестеру, включающей изображения таких икон, как Vimto, Factory Records, Oasis, Rolls Royce, The Sex Pistols и Colin Bell.Также недавно появились фото новой формы мадридского "Атлетико".