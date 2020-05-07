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В Сети появились первые фотографии Сон Хын-Мина из армии
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В Сети появились первые фотографии полузащитника "Тоттенхэма" Сон Хын-Мина в корейской армии.В источнике
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Опубликованы фотографии служащего в армии Сон Хын-Мина

Metaratings 02:35
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Игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин проходит службу в армии: фото

Sport24.ru 02:26 
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СМИ опубликовали первые фото Сон Хын-Мина в армии

Sportbox.RU 01:29
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