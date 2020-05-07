НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВладелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусомТарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к ПлющенкоКХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершатGambit и forZe планируют подать в суд на WinstrikeSportbox.RUСМИ опубликовали первые фото Сон Хын-Мина в армииВести.Ru7Вести.RuЧемпионатСпорт-ЭкспрессSoccernews.ruМатч ТВЕвро-футбол.руОлимпиада Токио 2020Появились первые фотографии полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын-Мина в корейской армии. 27-летний футболист в настоящее время находится на военной базе в Согвипхо на острове Чеджудо.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сон Хын Мин уже проходит службу в корейской армии. Есть первые фотоСпорт-Экспресс 03:42Игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин проходит службу в армии: фотоSport24.ru 02:26 СМИ опубликовали первые фото Сон Хын-Мина в армииМатч ТВ 01:29рекламаГлавноеВладелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусомТарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к ПлющенкоКХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершатGambit и forZe планируют подать в суд на WinstrikeНовости