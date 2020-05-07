СМИ опубликовали первые фото Сон Хын-Мина в армии

Появились первые фотографии полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын-Мина в корейской армии. 27-летний футболист в настоящее время находится на военной базе в Согвипхо на острове Чеджудо.