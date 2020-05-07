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СМИ опубликовали первые фото Сон Хын-Мина в армии
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Появились первые фотографии полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын-Мина в корейской армии. 27-летний футболист в настоящее время находится на военной базе в Согвипхо на острове Чеджудо.В источнике
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Сон Хын Мин уже проходит службу в корейской армии. Есть первые фото

Спорт-Экспресс 03:42
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Игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин проходит службу в армии: фото

Sport24.ru 02:26 
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СМИ опубликовали первые фото Сон Хын-Мина в армии

Матч ТВ 01:29
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