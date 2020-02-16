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«Сочи» может уже завтра объявить о переходе Кокорина
Российская газета
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Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что уже завтра южный клуб может официально объявить об аренде Александра Кокорина у "Зенита".В источнике
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Борис Ротенберг
Российский футболист
Завтра, 17 февраля, будем общаться. К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены. Думаю, все ребята ждали Сашу в команде, многие его знают. Надеемся, что все будет очень позитивно. Болельщики будут рады увидеть Кокорина в составе команды.
Подробнее о событии
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Ротенберг в понедельник встретится с руководством «Зенита» из-за Кокорина

АБН вчера в 08:15
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Борис Ротенберг: Осталось договориться по аренде Кокорина с «Зенитом»

Советский спорт вчера в 06:59 
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ФК «Сочи» планирует объявить о переходе Кокорина 17 февраля

ТАСС Спорт вчера в 06:10
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