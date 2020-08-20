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В «Спартаке» допустили дебют Кокорина в матче против «Локомотива»
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Пока Кокорин не провел ни одного матча за новую команду, пропустив три стартовых тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч четвертого тура «Спартак» — «Локомотив» должен состояться 23 августа. С 2016 по 2020 год у форварда был контракт с петербургским «Зенитом».В источнике
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С чего всё начиналось
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, скорее всего, не примет участие в оставшихся трех матчах красно-белых до перерыва на игры национальных сборных, сообщает «Чемпионат».
Sport24.ru 04:15 
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