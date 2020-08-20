В «Спартаке» допустили дебют Кокорина в матче против «Локомотива»
Пока Кокорин не провел ни одного матча за новую команду, пропустив три стартовых тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч четвертого тура «Спартак» — «Локомотив» должен состояться 23 августа. С 2016 по 2020 год у форварда был контракт с петербургским «Зенитом».В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, скорее всего, не примет участие в оставшихся трех матчах красно-белых до перерыва на игры национальных сборных, сообщает «Чемпионат».