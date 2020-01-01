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В «Спартаке» намерены снизить зарплаты за май и июнь
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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб ведёт переговоры с футболистами о понижении зарплат за май и июнь.В источнике
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Цорн - о снижении зарплат за май: переговоры пока не закончены

Футбол России 04:45
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Футболистам «Спартака» планируют снизить зарплаты за май и июнь

ProstoProSport 01:13 
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Цорн рассказал о переговорах по снижению майских зарплат футболистов «Спартака»

Metaratings вчера в 16:23
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