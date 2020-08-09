НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФутболист «Спартака» Соболев посвятил забитый мяч умершей мамеНепомнящий уверен, что «Спартак» обыграет «Сочи» в матче РПЛКокорин считает Тедеско очень сильным тренеромМатч «Химок» и ЦСКА откроет новый сезон чемпионата России по футболу«Сочи» сократил счет в матче со «Спартаком», благодаря голу с пенальтиГлавноеКокорин объяснил, почему пропускает матч «Спартака» с «Сочи»Олейник прокомментировал поражение от Льюиса на турнире UFCКвят стал десятым на Гран-при 70-летия«Барселона» победила «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионовРоналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»РИА НовостиКокорин объяснил, почему пропускает матч «Спартака» с «Сочи»Российская газета20Российская газетаКомсомольская правдаСпорт-ЭкспрессSports.ruGazeta.SPbМоя Москва.онлайнНародные новостиNewInformФутбол РоссииiReactorSoccernews.ruГЛАС.RUНева СпортSport24.ruМатч ТВТК ЗвездаRT на русскомSoccer.ruСпорт уик-эндГол.руНападающий московского "Спартака" Александр Кокорин сообщил РИА Новости, что не сыграет с "Сочи" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за травмы.В источнике Комментировать110Подробнее о событии Александр Кокорин: надеюсь, что к следующему туру будуЧемпионат 14:22Кокорин рассказал о травме и сроках восстановленияMetaratings 14:01Владимир Федотов: «У нас нет Кокорина и Мостового, поэтому есть некий недокомплект в линии атаки»Матч ТВ 12:59рекламаЕщё по темеФутболист «Спартака» Соболев посвятил забитый мяч умершей мамеНепомнящий уверен, что «Спартак» обыграет «Сочи» в матче РПЛКокорин считает Тедеско очень сильным тренеромМатч «Химок» и ЦСКА откроет новый сезон чемпионата России по футболу«Сочи» сократил счет в матче со «Спартаком», благодаря голу с пенальтиГлавноеКокорин объяснил, почему пропускает матч «Спартака» с «Сочи»Олейник прокомментировал поражение от Льюиса на турнире UFCКвят стал десятым на Гран-при 70-летия«Барселона» победила «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионовРоналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»Новости