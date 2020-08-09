Кокорин объяснил, почему пропускает матч «Спартака» с «Сочи»

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин сообщил РИА Новости, что не сыграет с "Сочи" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за травмы.