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В «Спартаке» назвали сроки восстановления Шюррле после травмы
Матч ТВ
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Директор департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Лисин рассказал о состоянии полузащитника команды Андре Шюррле.В источнике
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В «Спартаке» назвали сроки восстановления Шюррле после травмы

RT на русском 10:55
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Лисин: Скорее всего, на турнире в Катаре Шюррле уже не сыграет

LiveSport.ru 10:08
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Шюррле выбыл на срок до 10 дней. Скорее всего, он пропустит остаток турнира в Катаре

Чемпионат 08:41
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