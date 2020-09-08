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Российская газетаРоссийская газета
Федун заявил, что Кокорин не уйдет из «Спартака» в «Рому»
Российская газета
  • Пятый канал0:23
  • CT news0:56
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун опроверг скорый переход нападающего его команды Александра Кокорина в итальянскую "Рому", назвав данную информацию слухами.В источнике
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Александр Кокорин согласен на снижение зарплаты ради перехода в «Рому»

Чемпионат 17:17
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Кокорин готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Рому»

Sport24.ru 17:12 
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Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Рому»

Metaratings 17:20
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