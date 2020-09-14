Доменико Тедеско итальянский футбольный тренер

Я очень рад, что Александро наконец вернулся в строй после полуторомесячного перерыва, связанного с травмой. В такой ситуации игроку нужно как можно быстрее вернуться в строй, набрать игровой игровой ритм. Кокорин — опытный, классный футболист и, уверен, быстро справится с этой задачей.

Футбол России

вчера в 14:51