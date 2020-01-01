НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»«Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2019 годаТренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКАМещеряков подтвердил, что тренер Николич прибыл в МосквуЧистая прибыль СКА в 2019 году составила 1,1 млрд рублейВести.RuГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»Аргументы и Факты123Piter.tv0:34Российский полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в "Спартак". За московский клуб 33-летний хавбек выступал с 2013-го по 2019-й год.В источнике Комментировать16Подробнее о событии Глушакова «вернули» в «Спартак». Отреагировал даже ФедунСпорт-Экспресс 11:50В «Спартаке» отреагировали на возможное возвращение ГлушаковаSportbox.RU 09:12Глушаков - о переходе в «Спартак»: «Я продлил соглашение с „Ахматом“ и думаю только о футболе»Sport.ru 10:59рекламаГлавноеГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»«Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2019 годаТренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКАМещеряков подтвердил, что тренер Николич прибыл в МосквуЧистая прибыль СКА в 2019 году составила 1,1 млрд рублейНовости