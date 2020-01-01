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В «Спартаке» сдали второй тест на коронавирус
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Футболисты, тренеры и персонал московского «Спартака» сдали повторный тест на коронавирусную инфекцию. Как сообщает сайт красно-белых, все анализы показали отрицательный результат.В источнике
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Игроки «Спартака» прошли повторное тестирование на коронавирус

Футбол России 14:35
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«Спартак» провёл повторное тестирование. Клуб чист от COVID-19

Sport.ru 14:29
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«Спартак» отчитался о результатах повторных тестов на коронавирус

Советский спорт 14:08
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