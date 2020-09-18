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В «Спартаке» заявили, что Кокорин не болел коронавирусной инфекцией
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В «Спартаке» сообщили, что форвард Александр Кокорин не болел коронавирусом. Ранее жена российского игрока сообщила, что переболела COVID-19. Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов отметил, что Кокорин не болел коронавирусом.В источнике
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С чего всё начиналось
Дарья Валитова, супруга нападающего «Спартака» Александра Кокорина, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме», призналась, что перенесла заражение коронавирусом.
Чемпионат 03:57
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Жена Кокорина рассказала, когда переболела коронавирусом

Спорт-Экспресс 06:23
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В «Спартаке» заявили, что Кокорин не болел коронавирусом

Матч ТВ 05:00
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Жена Кокорина призналась, что перенесла COVID-19

Sport.ru 04:44
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