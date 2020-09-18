В «Спартаке» заявили, что Кокорин не болел коронавирусной инфекцией
В «Спартаке» сообщили, что форвард Александр Кокорин не болел коронавирусом. Ранее жена российского игрока сообщила, что переболела COVID-19. Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов отметил, что Кокорин не болел коронавирусом.В источнике
С чего всё начиналось
Дарья Валитова, супруга нападающего «Спартака» Александра Кокорина, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме», призналась, что перенесла заражение коронавирусом.