НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
ФК «Тамбов» действительно может переехать в Нижний Новгород
Вести.Ru
  • Вести.Ru
  • Блокнот Тамбов
  • Metaratings
  • Футбол России
  • КП - Нижний Новгород
  • Тульский футбол
  • LifeTambov.ru
  • RT на русском
  • Soccer.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Новый Тамбов
  • Sportbox.RU
  • CT news
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Ньюс-НН
  • Kazanfirst.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт день за днем
  • Матч ТВ
Клуб Российской премьер-лиги "Тамбов" обсуждает с Российским футбольным союзом возможность переезда команды в Нижний Новгород на постоянной основе. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.В источнике
40
С чего всё начиналось
alt

Спортивный директор «Тамбова»: ведём переговоры о переезде в Нижний Новгород

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил о переговорах с властями Нижнего Новгорода о возможном проведении матчей в этом городе.
Чемпионат 5 июня в 13:01
Подробнее о событии
alt

Спортивный директор «Тамбова»: переезд в Нижний Новгород нужен для того, чтобы сохранить клуб. Придется менять название

Футбол России 01:59
alt

Павел Худяков: С тем стадионом, который есть у «Тамбова», лицензию никто не даст

Советский спорт вчера в 14:00
alt

Спортивный директор «Тамбова»: «Пока никуда не переезжаем, просто вышли с вопросом, возможно ли такое»

Sportbox.RU вчера в 11:17
реклама
Главное
Новости