ФК «Тамбов» действительно может переехать в Нижний Новгород
Клуб Российской премьер-лиги "Тамбов" обсуждает с Российским футбольным союзом возможность переезда команды в Нижний Новгород на постоянной основе. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.В источнике
С чего всё начиналось
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил о переговорах с властями Нижнего Новгорода о возможном проведении матчей в этом городе.
Советский спорт вчера в 14:00
Sportbox.RU вчера в 11:17