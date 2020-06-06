ФК «Тамбов» действительно может переехать в Нижний Новгород

Клуб Российской премьер-лиги "Тамбов" обсуждает с Российским футбольным союзом возможность переезда команды в Нижний Новгород на постоянной основе. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков. В источнике