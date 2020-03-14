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Газета.RuГазета.Ru
В «Тамбове» призвали прекратить розыгрыш РПЛ из-за коронавируса
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Директор футбольного клуба "Тамбов" Павел Худяков призвал прекратить розыгрыш нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за распространения коронавируса.В источнике
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В «Тамбове» призвали прекратить розыгрыш РПЛ из-за коронавируса

Газета.Ru 06:58
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Директор «Тамбова»: «Надо следовать примеру зарубежных коллег и закрывать лигу, на сколько будет нужно»

Sport24.ru 06:01 
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