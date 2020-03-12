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В Татарстане из-за коронавируса могут перенести матчи «Рубина»
Вечерние Челны
  • Piter.tv0:46
Из-за коронавируса в Татарстане собираются перенести все спортивные и культурные мероприятия. Об этом рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.В источнике
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«Это вынужденная мера». «Рубин» прокомментировал возможный перенос матчей в Татарстане

Sportbox.RU 05:06
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«Это вынужденная мера». «Рубин» прокомментировал возможный перенос матчей в Татарстане

Матч ТВ 05:06
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«Рубин» прокомментировал возможный перенос домашних матчей из-за коронавируса

Inkazan 05:49
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