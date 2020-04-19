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Газета.RuГазета.Ru
В «Тоттенхэме» оценили возможность перехода Дзюбы в английский клуб
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Директор по развитию английского "Тоттенхэма" Роман Дубов оценил возможность перехода форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в английский клуб, передает "Матч ТВ".В источнике
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В «Тоттенхэме» оценили возможность перехода Дзюбы в английский клуб

Газета.Ru 11:43
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Представитель «Тоттенхэма» оценил возможность перехода Дзюбы

Футбол России 11:19
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В «Тоттенхэме» оценили вероятность перехода Артема Дзюбы

ProstoProSport 11:19 
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