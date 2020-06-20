В Туле начинается матч «Арсенал» — «Спартак»

В Туле начинается матч 23-го тура Тинькофф РПЛ между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком". Это первая игра для "канониров" после вынужденного трехмесячного перерыва.