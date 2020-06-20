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Нескольких фанатов «Спартака» задержали в Туле
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Нескольких фанатов московского "Спартака" задержали на входе на стадион в Туле перед матчем 23-го тура чемпионата России против "Арсенала".В источнике
Подробнее о событии
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Тула перед «Спартаком»: маски, перчатки и проверка температуры

Спорт-Экспресс 09:45
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Фанаты футбола в Туле ждут жаркую игру

Первый Тульский 08:26
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Нескольких болельщиков «Спартака» задержали на входе на стадион в Туле

Футбол России 08:21
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