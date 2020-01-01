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Нойштедтер продолжит карьеру в Турции
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Нойштедтер уже имеет опыт выступлений в чемпионате Турции. С 2016 по 2019 год он играл за "Фенербахче".В источнике
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Нойштедтер близок к переходу в «Истанбул». У него закончился контракт с «Динамо»

Sports.ru вчера в 21:20
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