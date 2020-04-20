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В Туркмении возобновляется Чемпионат страны по футболу
LiveSport.ru
  • LiveSport.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Turkmenportal
В подавляющем большинстве стран чемпионаты приостановили из-за пандемии.В источнике
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В Туркмении возобновляется Чемпионат страны по футболу

Эхо Москвы 00:05
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«Мерв» — «Ашхабад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркменистана 20 апреля 2020 года

LiveSport.ru вчера в 21:15
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В Туркменистане снова играют в футбол. Чемпионат продолжится столичным дерби

Букмекеры.рф вчера в 15:02
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