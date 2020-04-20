НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Эхо МосквыЭхо Москвы
В Туркмении возобновляется Чемпионат страны по футболу
LiveSport.ru
  • LiveSport.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Turkmenportal
В подавляющем большинстве стран чемпионаты приостановили из-за пандемии.В источнике
Подробнее о событии
alt

Ахал ФТ – Шагадам: игра от обороны

Legalbet 08:27
alt

Экспресс дня 20 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ru 07:58
alt

Победой «Алтын асыра» над «Копетдагом» возобновилось молодёжное первенство Туркменистана по футболу

Turkmenportal 04:01
реклама
Главное
Новости