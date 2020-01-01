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Бомбардир.руБомбардир.ру
В Твери создадут новый профессиональный клуб
Тверские ведомости
  • Тверские ведомости
  • Soccernews.ru
Правительство Тверской области объявило о создании нового профессионального футбольного клуба. Название команды определялось путем народного голосования. В итоге победил вариант ФК «Тверь».В источнике
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В России появится новый профессиональный клуб

Soccernews.ru 15:32
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В Твери создадут новый профессиональный клуб

Бомбардир.ру 14:59
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В Тверской области объявили о создании профессионального клуба «Тверь»

Чемпионат 13:37
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