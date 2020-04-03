НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеХабиб Нурмагомедов назвал две даты для поединка с Тони ФергюсономВладимир Драчев ответил на призыв уйти с поста главы СБРГлавный тренер сборной России заражен коронавирусомУткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке«Адмирал» намерен играть в КХЛ в новом сезонеЧемпионатВ Тверской области объявили о создании профессионального клуба «Тверь»Афанасий-бизнес7Афанасий-бизнесТверские ведомостиTverlifeВся ТверьTverigrad.ruКП - ТверьТульский футболПравительство Тверской области подписало распоряжение о создании профессионального футбольного клуба «Тверь».В источнике Комментировать4Подробнее о событии Пас вперёд: Сделан шаг к возрождению профессионального футбола в ТвериКП - Тверь 14:21В Тверской области объявили о создании профессионального клуба «Тверь»Чемпионат 13:37В Твери при сотрудничестве тульского «Арсенала» создают профессиональный клубТульский футбол 11:49рекламаГлавноеХабиб Нурмагомедов назвал две даты для поединка с Тони ФергюсономВладимир Драчев ответил на призыв уйти с поста главы СБРГлавный тренер сборной России заражен коронавирусомУткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке«Адмирал» намерен играть в КХЛ в новом сезонеНовости