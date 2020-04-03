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В Тверской области объявили о создании профессионального клуба «Тверь»
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Правительство Тверской области подписало распоряжение о создании профессионального футбольного клуба «Тверь».В источнике
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Пас вперёд: Сделан шаг к возрождению профессионального футбола в Твери

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