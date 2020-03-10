В УЕФА не собираются переносить матчи Евро-2020 из-за коронавируса
Ранее «ПД» писал о том, что национальные футбольные федерации просят УЕФА передвинуть даты проведения чемпионата Европы для того, чтобы завершить розыгрыши национальных чемпионатов, расписание которых сдвинулось из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.В источнике
С чего всё начиналось
Национальные федерации нескольких стран обратились к Европейскому футбольному союзу с просьбой о переносе Евро-2020, сообщает итальянское издание Tuttosport.