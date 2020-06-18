В УЕФА определили формат отборочного турнира чемпионата мира-2022

Исполком УЕФА определил формат отборочного турнира на ЧМ-2022, сообщает пресс-служба организации. В заявлении говорится, что отборочный турнир будет состоять из 10 групп. Победитель каждой группы будет получать путевку на чемпионат мира напрямую.