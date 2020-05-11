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УЕФА сокращает количество отборных матчей в Лиге чемпионов
ТК Звезда
  • Известия0:26
Руководство Союза европейский футбольный ассоциаций (УЕФА) планирует сократить количество отборных матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы. УЕФА хочет провести один матч, который будет разыгран на нейтральной территории.В источнике
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