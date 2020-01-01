НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ИА Красная ВеснаИА Красная Весна
Дания может отказаться от проведения матчей «Евро-2020»
Metaratings
  • Metaratings
  • Вести.Ru
  • NEWS.am Sport
  • Zakon.kz
  • Спорт день за днем
  • Sportssmi.ru
  • ИА Красная Весна
  • УНИАН
  • UA-Футбол
  • Вестник Кавказа
  • Известия в Украине
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • LiveSport.ru
Одной из причин возможного отказа от проведения футбольных матчей называется намерение властей датской столицы провести этапы велогонки «Тур де Франс» в июне 2021 года. Отметим, что столица Дании была выбрана в качестве одной из принимающих стран для проведения «Евро-2020».В источнике
С чего всё начиналось
Президент Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Мёллер оценил шансы Копенгагена всё же принять матчи Евро как 50 на 50, сообщает Sky Sports со ссылкой на датские СМИ.
RT на русском вчера в 17:25
Подробнее о событии
alt

В УЕФА отреагировали на возможный отказ Дании от проведения Евро-2020

Sportbox.RU 07:18
alt

В УЕФА отреагировали на возможный отказ Дании от проведения Евро-2020

Матч ТВ 07:18
alt

УЕФА об отмене матча в Копенгагене: «Мы намерены провести игры в тех же 12 городах, что и планировалось»

Спорт-Экспресс 06:30
реклама
Главное
Новости