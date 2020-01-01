Дания может отказаться от проведения матчей «Евро-2020»
Одной из причин возможного отказа от проведения футбольных матчей называется намерение властей датской столицы провести этапы велогонки «Тур де Франс» в июне 2021 года. Отметим, что столица Дании была выбрана в качестве одной из принимающих стран для проведения «Евро-2020».В источнике
С чего всё начиналось
Президент Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Мёллер оценил шансы Копенгагена всё же принять матчи Евро как 50 на 50, сообщает Sky Sports со ссылкой на датские СМИ.