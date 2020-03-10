УЕФА не собирается переносить Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует переносить Евро-2020, передает Sport24. Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели.В источнике
С чего всё начиналось
Национальные федерации нескольких стран обратились к Европейскому футбольному союзу с просьбой о переносе Евро-2020, сообщает итальянское издание Tuttosport.