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УЕФА не собирается переносить Евро-2020
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует переносить Евро-2020, передает Sport24. Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели.В источнике
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С чего всё начиналось
Национальные федерации нескольких стран обратились к Европейскому футбольному союзу с просьбой о переносе Евро-2020, сообщает итальянское издание Tuttosport.
Вести.Ru 09:25
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УЕФА просят перенести Евро-2020 на следующий год

Sport.ru 09:59
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УЕФА о коронавирусе: «Нет необходимости менять что-то в расписании Евро-2020»

Sports.ru 09:57
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В УЕФА отреагировали на слухи о возможном переносе Евро-2020 из-за коронавируса

Матч ТВ 10:12
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