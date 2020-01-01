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В «Удинезе» назвали безумием возобновление сезона в Италии 13 июня
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Технический директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино негативно отозвался об идее возобновить чемпионат Италии 13 июня.В источнике
Подробнее о событии
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Технический директор «Удинезе»: Возобновлять серию А 13 июня – абсолютное безумие

Советский спорт 16:41
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Директор «Удинезе» назвал безумием возможное возобновление Серии А 13 июня

Sport.ru 16:28
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Директор «Удинезе» о возобновлении Серии А 13 июня: «Безумие. Мы должны вернуться на поле, когда будет безопасно»

Sports.ru 15:59
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