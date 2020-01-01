НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВсе футболисты «Интера» сдали отрицательные тесты на коронавирус9 клубов Серии А отказываются возобновлять тренировкиПремьер-министр Италии разрешил командные тренировки с 18 маяСерия А придумает новый протокол безопасности для возобновления сезонаРуководство Серии А требует изменить протокол возобновления сезонаГлавноеГол Левандовски принес «Баварии» победу над «Унионом»Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и РоднинойКурский «Авангард» добровольно покинул ФНЛНиколич назначен главным тренером «Локомотива» вместо СеминаСКА обменяет Плотникова в «Амур»Sportbox.RUВ «Удинезе» назвали безумием возобновление сезона в Италии 13 июняМатч ТВ5Матч ТВRT на русскомГазета.RuSports.ruЕвро-футбол.руТехнический директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино негативно отозвался об идее возобновить чемпионат Италии 13 июня.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Технический директор «Удинезе»: Возобновлять серию А 13 июня – абсолютное безумиеСоветский спорт 16:41Директор «Удинезе» назвал безумием возможное возобновление Серии А 13 июняSport.ru 16:28Директор «Удинезе» о возобновлении Серии А 13 июня: «Безумие. Мы должны вернуться на поле, когда будет безопасно»Sports.ru 15:59рекламаЕщё по темеВсе футболисты «Интера» сдали отрицательные тесты на коронавирус9 клубов Серии А отказываются возобновлять тренировкиПремьер-министр Италии разрешил командные тренировки с 18 маяСерия А придумает новый протокол безопасности для возобновления сезонаРуководство Серии А требует изменить протокол возобновления сезонаГлавноеГол Левандовски принес «Баварии» победу над «Унионом»Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и РоднинойКурский «Авангард» добровольно покинул ФНЛНиколич назначен главным тренером «Локомотива» вместо СеминаСКА обменяет Плотникова в «Амур»Новости