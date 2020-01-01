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У игрока ФК «Уфа» подтвердился коронавирус
ODDS.ru
  • Bash.News0:37
Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов подтвердил информацию, что у одного из игроков сомнительный положительный тест на коронавирусную инфекцию. Напомним, информация об этом начала распространяться в минувшие выходные.В источнике
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С чего всё начиналось
«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией», — цитирует гендиректора сайт «Уфы».
RT на русском вчера в 18:04
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Sportbox.RU вчера в 17:48
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