У игрока ФК «Уфа» подтвердился коронавирус

Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов подтвердил информацию, что у одного из игроков сомнительный положительный тест на коронавирусную инфекцию. Напомним, информация об этом начала распространяться в минувшие выходные.