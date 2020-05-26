В ФК «Уфа» могут вложить деньги арабские шейхи

В футбольный клуб «Уфа» могут вложить деньги арабские шейхи или австрийский миллиардер. Сегодня об этом сообщил известный комментатор Роман Нагучев в своем телеграм-канале.