В «Уфе» подтвердили интерес к клубу со стороны иностранных инвесторов
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможной продаже футбольного клуба иностранным инвесторам.В источнике
С чего всё начиналось
Контрольный пакет останется у республики Руководство футбольного клуба "Уфа" действительно ведет переговоры с австрийскими и арабскими компаниями об их вхождении в акционерный капитал клуба. Об этом «Правде ПФО» рассказал председатель попечительского совета ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов.