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В «Уфе» подтвердили интерес к клубу со стороны иностранных инвесторов
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Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможной продаже футбольного клуба иностранным инвесторам.В источнике
С чего всё начиналось
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Председатель попечительского совета «ФК «Уфа» прокомментировал переговоры с «Ред Булл» о продаже команды

Контрольный пакет останется у республики Руководство футбольного клуба "Уфа" действительно ведет переговоры с австрийскими и арабскими компаниями об их вхождении в акционерный капитал клуба. Об этом «Правде ПФО» рассказал председатель попечительского совета ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов.
Правда ПФО 03:57
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