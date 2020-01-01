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В «Уфе» зафиксирован один заболевший коронавирусом
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Оперативный штаб Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщил об одном положительном тесте на коронавирус у игрока «Уфы».В источнике
Подробнее о событии
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В «Уфе» зафиксирован один заболевший коронавирусом

RT на русском 12:21
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Представитель «Уфы» сдал положительный тест на COVID-19

Вести.Ru 12:16
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РПЛ: «Один представитель „Уфы“ сдал положительный тест на коронавирус»

Евро-футбол.ру 12:15
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