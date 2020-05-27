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В «Уфе» заявили о переговорах с австрийскими и арабскими инвесторами
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Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов подтвердил, что футбольный клуб ведет переговоры с иностранными инвесторами. Об этом сообщает газета «Правда-ПФО».В источнике
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С чего всё начиналось
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Председатель попечительского совета «ФК «Уфа» прокомментировал переговоры с «Ред Булл» о продаже команды

Контрольный пакет останется у республики Руководство футбольного клуба "Уфа" действительно ведет переговоры с австрийскими и арабскими компаниями об их вхождении в акционерный капитал клуба. Об этом «Правде ПФО» рассказал председатель попечительского совета ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов.
Правда ПФО 03:57
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В «Уфе» заявили о переговорах с австрийскими и арабскими инвесторами

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