В «Уфе» заявили о переговорах с австрийскими и арабскими инвесторами
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов подтвердил, что футбольный клуб ведет переговоры с иностранными инвесторами. Об этом сообщает газета «Правда-ПФО».В источнике
С чего всё начиналось
Контрольный пакет останется у республики Руководство футбольного клуба "Уфа" действительно ведет переговоры с австрийскими и арабскими компаниями об их вхождении в акционерный капитал клуба. Об этом «Правде ПФО» рассказал председатель попечительского совета ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов.