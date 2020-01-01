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В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
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Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.В источнике
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В школах Англии, Шотландии и Северной Ирландии запретили играть головой детям до 12 лет

Sportbox.RU 11:00
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В школах Англии, Шотландии и Северной Ирландии запретили играть головой детям до 12 лет

Матч ТВ 11:00
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Британским детям в футбольных школах запретят тренировать игру головой

Спорт-Экспресс 09:40
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