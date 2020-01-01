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В Великобритании введён запрет на игру головой для детей до 12 лет
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
По информации британских СМИ, в Англии, Шотландии и Северной Ирландии был введен запрет на игру головой на тренировках детей до 12 лет.В источнике
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Британским детям в футбольных школах запретят тренировать игру головой

Спорт-Экспресс 09:40
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В Англии и Шотландии ввели запрет на игру головой на тренировках для детей до 12 лет

Soccernews.ru 08:55
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В Великобритании введён запрет на игру головой для детей до 12 лет

Soccer.ru 08:28 
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