WADA ответило на новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В WADA рассказали РИА «Новости», что Чемпионат мира по футболу — 2022 входит в число крупных международных соревнований. В том случае, если CAS подтвердит санкции в отношении РУСАДА, российские спортсмены будут вынуждены выступать на грядущем ЧМ под нейтральным флагом.