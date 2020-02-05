В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) дали ответ на информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу в 2022 году. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости. По версии WADA, все зависит от Спортивного арбитражного суда (CAS).В источнике
С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 г., сообщает телеканал BeIN SPORTS.
РИА Новости вчера в 14:32