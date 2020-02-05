В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.В источнике Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. WADA не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции Международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию.
С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 г., сообщает телеканал BeIN SPORTS.