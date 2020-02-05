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В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
LiveSport.ru
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В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.В источнике
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Вячеслав Колосков
Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. WADA не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции Международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию.
С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 г., сообщает телеканал BeIN SPORTS.
Ведомости 05:02
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В WADA ответили на информацию об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Lenta.ru 15:29
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В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

РИА Новости 14:32
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РУСАДА: «Информация в СМИ о недопуске сборной России на ЧМ-2022 совершенно не отражает реальность»

Sport24.ru 07:00 
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