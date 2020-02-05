WADA ответило на новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В WADA рассказали РИА «Новости», что Чемпионат мира по футболу — 2022 входит в число крупных международных соревнований. В том случае, если CAS подтвердит санкции в отношении РУСАДА, российские спортсмены будут вынуждены выступать на грядущем ЧМ под нейтральным флагом.В источнике
С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 г., сообщает телеканал BeIN SPORTS.
РИА Новости вчера в 14:32