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WADA ответило на новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
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В WADA рассказали РИА «Новости», что Чемпионат мира по футболу — 2022 входит в число крупных международных соревнований. В том случае, если CAS подтвердит санкции в отношении РУСАДА, российские спортсмены будут вынуждены выступать на грядущем ЧМ под нейтральным флагом.В источнике
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С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 г., сообщает телеканал BeIN SPORTS.
Ведомости вчера в 05:02
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В WADA ответили на информацию об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Lenta.ru вчера в 15:29
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В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

РИА Новости вчера в 14:32
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РУСАДА: «Информация в СМИ о недопуске сборной России на ЧМ-2022 совершенно не отражает реальность»

Sport24.ru вчера в 07:00 
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