В WADA сообщили о четырех положительных допинг-пробах россиян

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформировало, что после проверки данных Московской лаборатории были обнаружены еще четыре допинг-пробы россиян, давшие положительный результат. Теперь число положительных проб достигло рубежа 61.