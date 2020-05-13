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В WADA сообщили о четырех положительных допинг-пробах россиян
Матч ТВ
  • Известия0:39
  • Деловое.ТВ0:46
  • Москва 240:11
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформировало, что после проверки данных Московской лаборатории были обнаружены еще четыре допинг-пробы россиян, давшие положительный результат. Теперь число положительных проб достигло рубежа 61.В источнике
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С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам прошедшего в пятницу заседания исполнительного комитета сообщило на официальном сайте об обнаружении новых случаев манипуляций данными в Московской лаборатории.
РБК 14:29
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WADA выявило еще четыре подозрительных случая в допинг-пробах российских спортсменов

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WADA обнаружило еще 4 положительных допинг-пробы российских спортсменов

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