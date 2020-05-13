В WADA сообщили о четырех положительных допинг-пробах россиян
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформировало, что после проверки данных Московской лаборатории были обнаружены еще четыре допинг-пробы россиян, давшие положительный результат. Теперь число положительных проб достигло рубежа 61.В источнике
С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам прошедшего в пятницу заседания исполнительного комитета сообщило на официальном сайте об обнаружении новых случаев манипуляций данными в Московской лаборатории.