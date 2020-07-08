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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
В «Зените» объявили решение по новому контракту Дзюбы
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Напомним, что Артём Дзюба играет в «Зените» на протяжении пяти лет. Его трансферная стоимость оценивается в 13 млн евро. Также Медведев не исключает подписания нового контракта с другим нападающим Александром Кокориным, который проводит концовку сезона в «Сочи» на правах аренды.В источнике
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С чего всё начиналось
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Александр Медведев: «Зенит» в Лиге чемпионов должен быть гибким и вариативным

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью ТАСС рассказал, за счет чего петербургский футбольный клуб стал чемпионом России второй год подряд, отметил, какие ошибки нельзя допускать в Лиге чемпионов, и предположил, через сколько лет в основном составе команды могут появиться воспитанники клубной системы подготовки.
ТАСС Спорт вчера в 12:04
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