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В «Зените» отреагировали на информацию об интересе «Милана» к Дзюбе
Газета.Ru
  • Телеканал 360°0:28
  • Piter.tv0:46
Ранее итальянские СМИ сообщили, что 31-летний форвард сборной России попал в поле зрения миланского клуба. По данным источника, в лице Дзюбы руководство «россонери» видит альтернативу 38-летнему шведу Златану Ибрагимовичу. Напомним, что контракт Артёма с «Зенитом» истекает грядущим летом.В источнике
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С чего всё начиналось
По данным портала planetamilan.it, красно-чёрные видят в капитане сборной России замену 38-летнему нападающему Златану Ибрагимовичу, который вскоре может покинуть клуб.
Life.ru 05:53
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