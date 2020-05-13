В «Зените» отреагировали на информацию об интересе «Милана» к Дзюбе

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Ранее итальянские СМИ сообщили, что 31-летний форвард сборной России попал в поле зрения миланского клуба. По данным источника, в лице Дзюбы руководство «россонери» видит альтернативу 38-летнему шведу Златану Ибрагимовичу. Напомним, что контракт Артёма с «Зенитом» истекает грядущим летом. В источнике