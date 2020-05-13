В «Зените» отреагировали на информацию об интересе «Милана» к Дзюбе
Ранее итальянские СМИ сообщили, что 31-летний форвард сборной России попал в поле зрения миланского клуба. По данным источника, в лице Дзюбы руководство «россонери» видит альтернативу 38-летнему шведу Златану Ибрагимовичу. Напомним, что контракт Артёма с «Зенитом» истекает грядущим летом.В источнике
С чего всё начиналось
По данным портала planetamilan.it, красно-чёрные видят в капитане сборной России замену 38-летнему нападающему Златану Ибрагимовичу, который вскоре может покинуть клуб.