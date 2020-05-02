НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСемин отказался комментировать обращение Кикнадзе к болельщикам «Локо»WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменовЦулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»Клубы ФНЛ выступили за досрочное завершение сезонаВсе клубы Серии А проголосовали за доигровку сезонаPravda.RuВ чемпионате Белоруссии по футболу стартует седьмой турЧемпионат10ЧемпионатLiveSport.ruTricolor TV MagazineTUT.BYSputnik ГрузияМинск-НовостиSports.ruБеларусь СегодняPravda.RuЕвро-футбол.руБАТЭ и "Динамо-Брест" 24 мая разыграют трофей на стадионе в Минске. 1 мая в Белоруссии стартует 7-й тур Высшей лиги. В пятницу на поле выйдут "Смолевичи" и "Энергетик-БГУ".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Чемпионат Беларуси. «Смолевичи» принимают «Энергетик-БГУ»Sports.ru 07:58«Смолевичи» — «Энергетик-БГУ»: прогноз от Эдуарда Мора с коэффициентом 2.95Sport24.ru 06:27 Экспресс дня 2 мая. Прогнозы и ставки на футболLiveSport.ru 05:20рекламаГлавноеСемин отказался комментировать обращение Кикнадзе к болельщикам «Локо»WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменовЦулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»Клубы ФНЛ выступили за досрочное завершение сезонаВсе клубы Серии А проголосовали за доигровку сезонаНовости