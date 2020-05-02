В чемпионате Белоруссии по футболу стартует седьмой тур

БАТЭ и "Динамо-Брест" 24 мая разыграют трофей на стадионе в Минске. 1 мая в Белоруссии стартует 7-й тур Высшей лиги. В пятницу на поле выйдут "Смолевичи" и "Энергетик-БГУ".