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Pravda.RuPravda.Ru
В чемпионате Белоруссии по футболу стартует седьмой тур
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БАТЭ и "Динамо-Брест" 24 мая разыграют трофей на стадионе в Минске. 1 мая в Белоруссии стартует 7-й тур Высшей лиги. В пятницу на поле выйдут "Смолевичи" и "Энергетик-БГУ".В источнике
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В чемпионате Белоруссии по футболу стартует седьмой тур

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