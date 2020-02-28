НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
В чемпионате Ирландии забит сумасшедший гол
Sport24.ru
  • Sport24.ru
Игрок «Дандолка» Джордан Флорес забил эффектный гол в матче чемпионата Ирландии против «Шэмрока». Футболист отличился сумасшедшим ударом с разворота после подачи углового.В источнике
Подробнее о событии
alt

В Ирландии забит один из самых красивых голов сезона: видео пушечного выстрела с лета

Sport24.ru 16:45 
alt

Мощный удар футболиста заставил мяч вылететь из девятки ворот после гола

Lenta.ru 16:15
alt

В чемпионате Ирландии забит сумасшедший гол

Спорт-Экспресс 16:03
реклама
Главное
Новости