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В день матча «Ростов» — «Уфа» запустят дополнительные автобусы
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
«Для обеспечения транспортного обслуживания ростовчан будет дополнительно выделено 26 единиц подвижного состава», — уточнили в мэрии.В источнике
Подробнее о событии
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«Ростов» - «Уфа»: стартовые составы команд

Футбол России 12:29
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«Ростов» — «Уфа»: видеотрансляция матча в 20.30

Спорт-Экспресс 11:15
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«Ростов» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Чемпионат 10:40
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