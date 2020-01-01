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MetaratingsMetaratings
В экспертно-судейской комиссии РФС появятся иностранцы
Metaratings
  • Metaratings
Состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, которая разбирала жалобы клубов на судейство, полностью изменится.В источнике
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В экспертно-судейской комиссии РФС появятся иностранцы

Metaratings 11:47
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В российском судействе появятся новые иностранцы

Спорт-Экспресс 11:29
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