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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
В июле пройдет мини-турнир между клубами Франции и Шотландии
В рамках возобновления профессионального футбола во Франции на стадионе «Парк ОЛ» состоится мини-турнир. 16 и 18 июля «Лион», «Ницца», «Рейнджерс» и «Селтик» проведут матчи.В источнике
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В июле состоится турнир, участие в котором примут по две команды из Шотландии и Франции

Чемпионат 21:54
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В июле пройдет мини-турнир между клубами Франции и Шотландии

Спорт-Экспресс 21:12
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