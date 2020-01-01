В июле пройдет мини-турнир между клубами Франции и Шотландии

В рамках возобновления профессионального футбола во Франции на стадионе «Парк ОЛ» состоится мини-турнир. 16 и 18 июля «Лион», «Ницца», «Рейнджерс» и «Селтик» проведут матчи. В источнике